Commercio su aree pubbliche, nuovi spazi per puntare sul litorale

Un sistema di commercio diffuso, agile, che rende vitale un territorio. Nell’ultimo Consiglio Comunale l’assessore Mauro Torresi ha presentato il nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche, puntando verso lo sviluppo commerciale e turistico del litorale. Novità significative includono due posteggi isolati stagionali in Via De Gasperi e un nuovo posteggio stagionale a Marina Palmense, recuperando un rudere per creare un punto ristoro insieme ai due preesistenti box dediti all’ittiturismo. Sottolinea il vice sindaco Torresi: "Queste iniziative, insieme a progetti come il ponte ciclopedonale con Porto San Giorgio e la pista ciclabile, promettono di rendere la zona costiera sempre più attraente per residenti e turisti. Era un impegno che ci eravamo ripromessi, quello di rendere chiare le regole, a garanzia di tutti, e garantire comunque una certa vitalità commerciale". Il mercato del sabato per ora resta dov’è, anche nella crisi evidente che sembra ormai irrisolvibile. Le bancarelle sono previste lungo la strada nuova, piazzale Azzolino e piazzale Tupini, in attesa di capire se si potrà arrivare ad una vera rivoluzione e spostare le bancarelle lungo viale Trento, come ventilato dallo stesso Torresi. Sono state confermate le aree di sosta per il commercio in strada, a durata annuale, al cimitero di Fermo, al cimitero di Capodarco, via Salvo D’Acquisto, via Marche, via Nazionale, viale Trento e a Via Agnelli, vicino al Ruzzodromo. Quasi tutti costieri quelli stagionali, oltre ai due nuovi previsti c’è anche la possibilità di Santa Petronilla e il piazzale del Girfalco cui si accede partecipando al bando. Intanto fervono i lavori per la fiera di Natale dell’’8 dicembre: largo Calzecchi Onesti, Viale Vittorio Veneto, Via XX Settembre, con la possibilità di allungarsi verso largo Fogliani, via Lattanzio Firmiano, Via Roma, Via Trevisani. La speranza è di riuscire ad avere oltre cento espositori, sottolinea Torresi: "Stiamo lavorando in maniera importante e avremo una partecipazione record, tutto Piazzale Azzolino è già occupato e anche la strada nuova".