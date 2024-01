Commissione pari opportunità: stavolta ci siamo

Si costituirà presto la prima Commissione comunale pari opportunità di Montegiorgio, lo statuto è già stato approvato e ora saranno elette le rappresentanti. Il progetto è stato ideato e sviluppato dalle donne del gruppo di maggioranza: Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti, che già alla fine del precedente mandato, avevano realizzato un regolamento e uno Statuto che è stato ufficialmente approvato. "L’idea esisteva da tempo – spiega Michela Vita – ma aveva tempi un po’ stretti per la messa in opera e visto che si stavano avvicinando le elezioni comunali, abbiamo preferito lasciare il progetto al gruppo che avrebbe vinto le elezioni. Lo Statuto esiste già, abbiamo convocato per il 10 febbraio una riunione che ci permetterà di scegliere le rappresentanti della prima Commissione comunale delle pari opportunità". La commissione come da Statuto, sarà composta da: tutte le donne del Consiglio comunale sia di maggioranza sia di minoranza; la Dirigente scolastica dell’Isc ‘Cestoni’ o una sua rappresentante; una rappresentate delle associazioni di volontariato, una per le attività sportive, una rappresentante sindacale.