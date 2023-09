"Comune di Montegiorgio esposto a contenziosi: vogliamo i dettagli"

‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sullo stato dei contenziosi. La consigliera Elvinia Minnoni, supportata dai colleghi Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, ha già protocollato una richiesta prendendo spunto dallo stanziamento di circa 29.900 euro nel fondo rischi contenzioso previsti dal Bilancio. "Chiediamo a quanti siano e a quanto ammontano i contenziosi che vedono coinvolto il Comune. Nel rendiconto siamo certi che siano stati conteggiati tutti i costi delle procedure che hanno visto la nostra istituzione coinvolta. La maggioranza stando a quanto riferito nell’ultima seduta del Consiglio, ha dichiarato di essere parte lesa in determinati procedimenti, ma non conosciamo il contesto. La situazione ci sembra abnorme, pertanto quale prima firmataria e sostenuta dal mio gruppo, ho chiesto chiarezza per i cittadini. Tutto si traduce in danno alle casse comunali, e in una chiara lesione della trasparenza amministrativa. Vogliamo luce sul Bilancio e su quanto realmente veda il Comune esposto".

a.c.