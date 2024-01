Comunità Energetiche. Pezzola: "Noi siamo pronti"

Il Ministero della salute e della sicurezza energetica ha approvato il decreto che incentiva e disciplina le Comunità Energetiche rinnovabili e le modalità per poterlo fare e il Comune è pronto con capitoli di spesa specifici per abbassare i costi delle utenze. "Si tratta di un decreto importante e atteso da tempo che porta i Comuni a dotarsi di nuove strumentazioni per l’approvigionamento con fonti energetiche più sostenibili – spiega l’assessore alla transizione energetica, Stefano Pezzola – in particolare ci sarà una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa sul territorio nazionale. Miriamo alla realizzazione di nuovi impianti funzionali a rendere energeticamente più sostenibili immobili comunali oggi troppo dispendiosi" aggiunge Pezzola. "Facendo un grosso sforzo ma al contempo con lungimiranza, sono stati stanziati capitoli di spesa specifici per questo tipo di attività - chiarisce anche l’assessore al bilancio, Claudia Bracalente – nelle more di abbassare i costi delle utenze che in questi ultimi anni hanno immobilizzato le casse comunali".