Con le mitiche 500 in tour nel Fermano

Sono ormai due anni che l’associazione aps Amici Appassionati Auto d’Epoca (ha sede a Castellano) è al lavoro per contattare tutti i Comuni del fermano e realizzare un progetto ambizioso, ma anche originale e unico: un tour a bordo delle mitiche Fiat 500 per i 40 Comuni del Fermano per farne il più grande raduno di auto d’epoca della provincia. Dopo aver tanto lavorato per avere l’adesione di tutti i Comuni, i promotori sono riusciti nel loro intento, hanno creato un percorso di 160 km e ormai per l’evento in programma dal 25 al 27 luglio, restano da definire i dettagli e registrare le adesioni al raduno che stanno arrivando da tutta Italia (si ipotizzano oltre 200 iscritti). Ieri, la manifestazione (patrocinata da Consiglio regionale, Provincia di Fermo e Comuni fermani) è stata presentata in Regione, presente il governatore, Francesco Acquaroli e la consigliera regionale Jessica Marcozzi.

"Abbiamo voluto creare un evento che unisse la passione per le auto d’epoca e per le Fiat 500 con la promozione del nostro fantastico territorio - hanno dichiarato gli ideatori dell’iniziativa Paolo Cognigni e Franco Bucalà – Sono previsti partecipanti da tutta Italia. Per noi sarà motivo di orgoglio poter percorrere, tutti insieme, un intenso viaggio nelle tradizioni storiche, culturali e culinarie del fermano, oltre che nella riscoperta delle emozioni del passato vissute dai nostri nonni".

Il programma del tour fermano, prevede quindi il ritrovo il 25 aprile, a Sant’Elpidio a Mare per la consegna dei kit ai partecipanti. La partenza del Giro dei 40 Comuni è prevista sabato 26, da Piazza Matteotti, a Sant’Elpidio a Mare, per poi dirigersi lungo la costa fino a Pedaso e da lì risalire a Petritoli per una pausa pranzo.

Si proseguirà verso l’entroterra toccando tutti i Comuni fino a Montefortino, con cena e pernotto in strutture convenzionate. Il 27 aprile, ritrovo in Piazza Risorgimento ad Amandola, per la punzonatura dei partecipanti; da lì si scenderà verso Servigliano, Falerone, Montegiorgio, Grottazzolina, Magliano di Tenna fino ad arrivare in Piazza del Popolo a Fermo per il gran finale del tour.

"Il turismo esperienziale ed enogastronomico di eccellenza delle Marche, che ha raccolto consensi da tutto il mondo alla recente Bit di Milano, trova una bella conferma in questa iniziativa" ha dichiarato la Marcozzi. Gli appassionati di auto d’epoca che volessero partecipare possono prenotarsi entro il 31 marzo al numero di telefono 379 2082805.

Marisa Colibazzi