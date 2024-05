Conclusi i lavori alla pavimentazione

Intervento terminato ed approvazione dello stato finale dei lavori. Hanno riguardato la sistemazione di una delle strade più malmesse della città, vale a dire il viale dei Pini. Una via pericolosa da percorrere anche solo a piedi per le radici sporgenti ed i rigonfiamenti del manto stradale con creazione di buche profonde anche 30 cm. Al contempo una strada molto frequentata, anche perché vi insistono la scuola media la primaria e quella dell’infanzia che quindi deve sopportare tutto il traffico degli scuolabus e delle numerose autovetture di genitori che portano e tornano a ri prendere i propri figli. Tra i lavori realizzati il rifacimento della pavimentazione tratto del viale compreso tra le vie Milano e Castelfidardo e via Urbino. L’opera è stata aggiudicata per 263.540 euro. Il progetto contemplava l’abbattimento delle barriere architettoniche in 4 punti, la costruzione di un dosso di attraversamento elevato, all’altezza delle scuole, e il collegamento della ciclabile del viale dei Pini con quella del viale Cavallotti. I lavori sono stati eseguiti con la presenza di agronomi il cui compito consisteva nel verificare lo stato di salute delle radici dei pini presenti lungo la via. Il timore era che alcuni potevano collassare causando danni anche gravi a cose e persone. Gli agronomi dovevano appurare se vi erano lungo il viale pini a rischio e stabilire se era il caso o meno di abbatterli sia il caso o meno di abbatterli.