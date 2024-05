Conclusi i lavori per 14 scogliere

Si sono conclusi gli interventi dell’impresa Zeta srl di Chioggia, diretti dall’ingegner Paolo Zoppi, con il coordinamento dell’Ufficio tecnico comunale, per trasformare 6 scogliere da soffolte a emerse nella zona nord di Marina Palmense e la risagomatura di 8 di quelle esistenti. Il lavoro eseguito fa parte di quelli a difesa della costa individuati dalla Regione Marche, che danno seguito alla realizzazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere. Per il sindaco Paolo Calcinaro "giunge a termine un importante intervento per contrastare l’erosione marina e per difendere la costa". Per l’assessore Mauro Torresi "si lavora perMarina Palmense su cui sono diversi gli interventi eseguiti negli anni volti a valorizzare il quartiere e aumentarne l’accoglienza".