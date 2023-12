Condanne pendenti, sette arrestati

Caccia ai malviventi con condanne pendenti da parte dei carabinieri. Nelle ultime operazioni condotte a Sant’Elpidio a Mare, Francavilla d’Ete, Monte Urano, Porto Sant’Elpidio e Monterubbiano, i militari hanno dato esecuzione a ben sette ordinanze di detenzione domiciliare e in carcere emesse dai competenti organi giudiziari. Arrestato un 38enne tunisino. L’uomo dovrà espiare la pena residua di due anni di reclusione, comminata per reati di rapina, detenzione stupefacenti, maltrattamento in famiglia e lesioni personali commessi tra il 2009 e il 2023 in varie località d’Italia. A Sant’Elpidio a Mare, invece, è stato arrestato un noto pregiudicato maceratese di 70 anni. L’uomo dovrà espiare la pena di un anno di reclusione per il reato di minaccia commesso nel 2016 a Cingoli. A Francavilla d’Ete, invece, i carabinieri di Montegiorgio hanno arrestato un 46enne fermano. La pena da scontare riguarda reati di furto continuato e violenza privata commessi a Montegranaro nel 2014. I militari dell’Arma di Monte Urano hanno poi arrestato un 45enne del posto. L’uomo dovrà scontare la pena di un anno e otto mesi di reclusione per cumulo di tre condanne relative a reati di truffa, circonvenzione di incapaci e sostituzione di persona commessi ad Ascoli Piceno tra il 2012 e il 2017. I carabinieri di Monterubbiano hanno arrestato un 28enne nordafricano per aver violato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla quale era già sottoposto. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa di reclusione di Fermo. I militari di Porto Sant’ Elpidio hanno arrestato un anziano del luogo, in quanto deve espiare la pena di due anni e nove mesi di reclusione per cumulo di condanne. Doveva invece scontare 5 mesi di carcere per evasione un 57enne senza fissa dimora arrestato dai carabinieri sempre a Porto Sant’Elpidio.