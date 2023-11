Consegnate le borse di studio in memoria di Giuliano Vitali

È nata nel 2021 la borsa di studio in memoria di Giuliano Vitali, socio fondatore e dirigente della Sigma spa ad Altidona, scomparso ad appena 63 anni in un incidente di montagna. Una perdita grave cui si è cercato di dare un senso, premiando ogni anno con un contributo importante i due ragazzi più bravi, nella materia preferita di Giuliano, l’informatica. Nei nuovi laboratori Montani, in via Lussu, si è tenuta la cerimonia di consegna delle due borse di studio agli studenti più meritevoli nell’anno 2022-23 delle classi terze dell’indirizzo di Informatica: ad essere premiati Andrea Merlini – 3ª IN B e Viviana Strovegli 3ª IN A. All’incontro erano presenti anche la moglie di Vitali, Gabriella, e il presidente degli ex allievi del Montani, Carlo Labbrozzi, che ha ringraziato i ragazzi per l’impegno, il metodo trovato, per lo spirito di sacrificio e di studio che hanno dimostrato.