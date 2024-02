’Contafavole’, letture ad alta voce per bambini Torna il Contafavole a Porto Sant'Elpidio: domani, presso la Torre dell'Orologio, letture ad alta voce per bambini con l'animatore teatrale Ermanno Pacini. Un'occasione per stimolare l'approccio alla lettura e favorire lo sviluppo linguistico dei più piccoli. L'iniziativa avrà cadenza settimanale e l'ingresso è gratuito.