Conto alla rovescia e musica: esplode la festa in piazza

È la festa perfetta, l’occasione per riempire la piazza di una folla pacifica e allegra, a salutare l’anno che se ne va e ad abbracciare quello che arriva. Una piazza del popolo che è diventata una discoteca a cielo aperto, per la notte dell’ultimo dell’anno, con la regia di Stefano Castori e Luigi Rocchi che ancora una volta ha centrato l’obiettivo. A mezzanotte il conto alla rovescia e poi l’augurio del sindaco Calcinaro, prima di dare il via ad una lunga kermesse di musica che ha visto ospiti illustri come Tracy Spencer, direttamente dalla musica disco anni ’80-’90, arrivata nel pomeriggio in città per prendere confidenza col palco e con il pubblico. Tante le foto ricordo e gli omaggi anche da parte di alcuni commercianti per lei che poi è stata la regina della festa, insieme a Deborah Conforti, voce degli Abba, e ai deejay coinvolti. Pista di pattinaggio operativa fino a tarda notte, giovani e meno giovani si sono trovati nel cuore della città fino alle tre e mezza del mattino, con buona pace dei residenti che si sono dovuti rassegnare all’ennesima presa d’assalto della piazza, da parte di fermani e visitatori che ormai vivono il Natale di Fermo come il centro dei festeggiamenti. È il culmine di una festa in musica che dura tre giorni, cominciata la sera del 30 a teatro con il coro gospel arrivato direttamente da Harlem, per l’evento che è un’appendice invernale della rassegna Jazz e non solo jazz. Un momento che ha segnato il tutto esaurito e grandi emozioni, per poi lasciare spazio alla notte più lunga dell’anno, con qualche eccesso dovuto all’alcol ma tutto sommato senza gravi episodi, anche grazie alla massiccia presenza di forze dell’ordine.