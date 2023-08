Contrada del Pozzo vince alla Corva

Si è colorata di giallo e rosso la 25° edizione del Palio dell’Addolorata, alla Corva, vinta dalla Contrada del Pozzo (sua la vittoria nell’ultima edizione pre Covid, del 2019), guidata dal presidente Tranquillo Taffetani e dal capitano Michele Ceci. ed è stata festa grande tra i supporters della squadra. La sfida ha visto coinvolte le contrade (nell’ordine di classifica) Grappolo, Villa Maroni, Spiga e Carro, che si sono confrontate su una serie di giochi della tradizione popolare, al campo sportivo ‘Marozzi’. La manifestazione ha preso il via con il corteo storico che dalla piazza del quartiere ha raggiunto il campo dei giochi, accolto da tantissimi tifosi e supporters delle cinque squadre e che dagli spalti hanno incitato i giocatori e sostenuto i colori della propria contrada. Entusiasti della partecipazione alla divertente competizione la presidente dall’associazione Quartiere Crova, Francesca Chioini, dal vice Lorenzo Paradisi, vera anima della rinascita del Palio dopo quattro anni di stop, come anche i conduttori della serata, Maikol Di Stefano e Federica Rieti. Tra tanti momenti di festa e di allegria, c’è stato anche un momento di grande commozione durante l’intervento del parroco, don Paolo Canale, annoverato tra coloro che hanno voluto fortemente la ripresa del Palio e in procinto di lasciare la parrocchia dopo 15 anni molto intensi trascorsi nella comunità corvese ed elpidiense, perché destinato altrove. Don Paolo ha colto l’occasione per salutare tutti dal centro del campo ed è stato omaggiato con una standing ovation e un applauso infinitamente lungo. Presenti il vicesindaco Andrea Balestrieri, l’assessore Enzo Farina, le consigliere Gioia Di Ridolfo e Paola Venanzi che hanno effettuato le premiazioni. Gran finale con i Cugini di Campagna.