Contributi alle famiglie per sport e cultura

Contributi del Comune alle famiglie per le attività sportive e culturali. L’assessore Carlotta Lanciotti: "Più risorse per i minori con disabilità". C’è tempo fino a domani primo dicembre per presentare richiesta di concessione di contributi straordinari per la frequenza a corsi, laboratori, attività sportive e culturali per minori.

Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Porto San Giorgio nel cui nucleo familiare sono presenti under 18 fiscalmente a carico dei genitori e che presentano un Isee in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro. Il contributo massimo erogabile va dai 300 ai 500 euro. Per i minori portatori di disabilità, (con attestazione ai sensi della L. 10492 o certificazione del servizio specialistico di riferimento se inferiore ai 10 anni) il contributo sarà il seguente: in caso di unico figlio iscritto verrà garantita l’intera somma di iscrizione a un’attività. in caso di presenza in famiglia di più figli iscritti ai corsi, di cui uno minore portatore di disabilità, il contributo sarà maggiorato della somma di 200 euro anziché di 50 euro.

La domanda va redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello, allegando copia di ricevuta di pagamento o di iscrizione ai corsi. La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune, all’Urp e nello sportello dei Servizi sociali negli orari d’apertura.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13 del prossimo primo dicembre attraverso l’Ufficio Protocollo o per posta elettronica. "Abbiamo riproposto i contributi come misura di sostegno alle famiglie – spiega l’assessore ai Servizi sociali Carlotta Lanciotti - . Attraverso delle modifiche si è cercato di rendere più efficace lo strumento: l’avviso pubblico riconosce un contributo maggiore per le attività dei minori con disabilità".