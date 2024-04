Contributi da 45mila euro

"Buone notizie per il Comune che riceve un contributo di 45.000,00 euro dopo avere partecipato al bando regionale sui Servizi Digitali Integrati." Lo fa sapere con una nota pubblicata sul sito dell’ente l’avvocato Carlo Popolizio, responsabile comunale per la transizione al digitale. Il progetto presentato è fondamentale per attuare una strategia digitale finalizzata alla valorizzazione del territorio, la costruzione di una città intelligente, la semplificazione dei rapporti con il cittadino attraverso il digitale: "Come destinazione – spiega Popolizio – Porto San Giorgio ha un’attrattività legata al comparto balneare, ma con un potenziale ancora da sviluppare in target specifici. Il progetto punta ad ampliare la capacità attrattiva della città e assume come obiettivo quello di valorizzare eventi a matrice storico-culturale, attrazioni turistiche, luoghi di produzione d’eccellenze enogastronomiche e artigianali attraverso la progettazione di itinerari dedicati al contesto urbano e al comprensorio. Gli itinerari verranno proposti secondo tematismi prevalenti, Le informazioni consisteranno sia in contenuti promozionali che in servizi verso gli utenti con un centro digitale di raccolta di tutte le informazioni".