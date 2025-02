Controlli interforze in aree a rischio

Gli episodi di criminalità che si sono verificati negli ultimi giorni hanno rinnovato l’allarme sicurezza e il sindaco Massimiliano Ciarpella si è subito confrontato con la Prefettura e le forze dell’ordine per chiedere di intensificare i controlli nel territorio elpidiense e in particolare nelle zone più ‘sensibili’.

Ed è stato lo stesso sindaco a dare notizia del fatto che ieri pomeriggio, agenti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con l’ausilio dell’unità cinofila e la Polizia Locale, hanno effettuato dei controlli nella zona del centro città quella che, nei giorni scorsi, è stata maggiormente ‘bersagliata’.

"Lavoriamo insieme, a tutto campo e con la massima determinazione – ha detto il primo cittadino – per allontanare chi si rende protagonista di illeciti, situazioni di disturbo o comportamenti inadeguati".

Ciarpella ha anche informato che stanno proseguendo le indagini avviate a seguito dei furti avvenuti in alcune attività commerciali e "mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti, così come è stato fermato e individuato la scorsa notte, l’autore dei danneggiamenti alle autovetture in sosta lungo la Statale (di cui sono diventate virali sui social le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza, ndr)".

Insiste Ciarpella nel ribadire che quanto accaduto di recente è la riprova "ancora una volta, di quanto sia necessario un sistema più efficace e in grado di garantire giustizia e sicurezza per tutti i cittadini. Occorre la certezza della pena".

Infine: "Porto Sant’Elpidio non può e non vuole tollerare episodi di violenza. Il rispetto per le persone e la comunità deve essere un valore imprescindibile e continueremo a lavorare affinché questo messaggio arrivi a tutti. Porto Sant’Elpidio non è per chi delinque, né per chi non rispetta le regole".