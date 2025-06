Convegni, eventi e degustazioni per promuovere i vini locali

Comune e ‘Di Arte in Vino’ presentano ‘Enosophia - I giorni del Bacci’, manifestazione legata alla conoscenza e promozione della cultura enologica incluso nel Grand Tour delle Marche. Si comincia il 4 luglio (ore 16) al teatro Cicconi con un convegno degli Assoenologi sull’innovazione tecnologica in cantina. Si prosegue il 5 (ore 21, sede Contrada Sant’Elpidio) con ‘ImpariAmo il vino’ a cura di ‘Di Arte in Vino’ (associazione presieduta da Marino Calvigioni) in collaborazione con Stefano Isidori (presidente Ais Marche). Quest’anno saranno analizzati i vini dolci della cultura marchigiana. Il 6 luglio, presentazione della ‘Guida poetica dei vini marchigiani’ di Fabio Strinati e Lorenzo Cicconi Massi con la consegna del ‘Premio Andrea Bacci’, in collaborazione con Tipicità (presente Angelo Serri), Amap, Ais, Assoenologi (presente Martina Savini), Ordine dei Giornalisti e Regione. A seguire, presso la Contrada Sant’Elpidio, cena con finger-foods e degustazione con i vini delle cantine partecipanti ad Artevinando. In chiusura, spettacolo musicale in Piazza Matteotti dove si esibirà il gruppo ‘Liga 90’ (ore 20,30, ingresso libero). L’11 luglio, infine, la ‘Cena Enoitinerante’, curata da ’Di arte in vino’ con le attività del centro storico: Mezzo dì, La Locanda dei Matteri, Ponti Oscuri e Cardenà. "Un evento importante per la nostra città, poiché coniuga e promuove il nostro territorio per turisti e appassionati facendone conoscere le eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche. Un grazie va alle attività e agli sponsor che hanno dato disponibilità e sostegno all’evento". Anche l’assessore al turismo, Maria Linda Rossi, ha sottolineato l’importanza di Enosophia, "evento atteso dell’estate elpidiense, con progetti sull’enologia a 360 gradi".

Matteo Maistrini