Coronavirus Fermo, "San Giorgio sconfiggi il ’drago’ Covid"

Porto San Giorgio (Fermo), 24 aprile 2020 - La messa solenne in onore del patrono San Giorno, il 23 aprile giorno della sua ricorrenza, si è sempre caratterizzata a Porto San Giorgio per una grande partecipazione: chiesa stracolma di popolo, autorità civili e militari, rappresentanti delle categorie e delle associazioni culturali e sportive con i propri gagliardetti. Colori, canti e offertorio segnato con il fischio del nostromo. Ieri nulla di tutto ciò: il coronavirus, malefico dominatore del momento, ha negato pure questo ai sangiorgesi e al loro Santo. Messa solenne a porte chiuse, fallito il tentativo di trasmetterla in diretta Tv.

Presenti in chiesa il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, il comandante della municipale, il presidente della Croce Azzurra, un rappresentante della Protezione civile, e per la marineria, Gerardo Fragoletti. Loira ha letto la preghiera dei fedeli citando una per una le persone uccise a Porto San Giorgio dal virus: "Quest’anno – ha detto il parroco don Mario Lusek all’omelia - le nostre piazze saranno vuote, non si vivrà l’incontro gioioso, ma si potrà evocare la nostra storia, andare alle nostre radici, ricordare le persone che hanno dato lustro a questa città. Possiamo riscoprire i motivi per cui è nata la festa". Nel pomeriggio nella chiesa di San Giorgio il parroco, un membro del consiglio parrocchiale e il sindaco hanno recitato la supplica a San Giorgio e poi dal sagrato benedizione alla città con le reliquie del santo.

Nella supplica si rappresenta che “siamo attraversati dalla paura per un virus dal quale nessuno è immune, che mortifica il nostro falso senso di controllo, mette a repentaglio i contatti con i vicini”. Da qui l’appello: “San Giorgio, martire del coraggio, della fede e della lotta contro ogni “drago” sotto qualsiasi forma si manifesti, intercedi presso il Dio di ogni misericordia per attraversare questo lungo tunnel, memori della Sua promessa: Non abbiate paura, io sono con voi sempre”.