Corse all’ippodromo per solidarietà

È stata presentata ieri nella sala consiliare della Provincia di Fermo la settima edizione del ‘Trofeo Claai delle Stelle & delle Pari Opportunità’, che si terrà domani pomeriggio all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. Un trofeo che mescola tante anime e finalità partendo dalla promozione del territorio.

L’evento è stato presentato dai consiglieri regionali Maria Lina Vitturini e Andrea Putzu; il presidente Claai di Fermo Maurizio Piergallini, la voce storica dell’ippodromo Salvatore Mattii, il fondatore del Circuito delle stelle Alberto Foa e Massimo Pierini presidente Marche e Abruzzo dei driver Gentlemen; che a turno hanno evidenziato l’importanza di questo trofeo. Per l’occasione l’ippodromo ospiterà sette corse, che per la prima volta in Italia si correranno tutte senza frusta, in cui si alterneranno professionisti, gentlemen, amazzoni e altro ancora. Fra queste si terranno due batterie eliminatorie che consentiranno ai primi quattro classificati di accedere alla finalissima che assegnerà il Trofeo.

Sono molti gli elementi a cornice della manifestazione: la campagna di sensibilizzazione fortemente voluta dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche che vede molte donne avvicinarsi ad uno sport che fino a pochi anni fa era declinato quasi esclusivamente al maschile, inoltre il Trofeo ospiterà anche una iniziativa di solidarietà, tutti i partecipanti si autotasseranno prima della partenza, il ricavato come già annunciato dal presidente dei Gentlemen Massimo Pierini, sarà devoluto al Centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’ di Servigliano.

"Questo Trofeo vuole essere l’occasione di mettere in evidenza le eccellenze del territorio – spiega Maurizio Piergallini della Claai –. L’ippodromo San Paolo è un impianto di alta qualità unico nelle Marche che svolge una funzione di promozione turistica creando anche indotto, oltre ad essere un punto di riferimento dell’ippica nazionale ed europea. Ci saranno diverse iniziative benefiche fra cui la premiazione ‘Amico del Cavallo’, che verrà assegnata a persone che hanno dimostrato sensibilità e cura verso questi splendidi animali".

