Corso di formazione ‘Ben-essere in classe’ riservato ai docenti

Prende il via da febbraio per concludersi a maggio, presso la scuola secondaria di Pedaso, il corso di formazione per docenti ‘Ben-essere in classe’, coordinato dall’Università di Padova, con la supervisione della professoressa Daniela Lucangeli. Il progetto coinvolgerà, in un percorso di ricerca-azione, un intero consiglio di classe della scuola secondaria, ma sarà aperto anche ad altri insegnanti interessati dell’Istituto Pagani di Monterubbiano, impegnati in ogni ordine di scuola. L’importante opportunità formativa sarà curata da un team di professionisti formati da Mind4children, Spin-off creato dalla neuro scienziata e si concentrerà sui temi fondamentali della warm cognition, della comunicazione emotiva, della relazione educativa efficace e della gestione dell’errore, prevedendo alcune ore di ricerca-azione sull’ansia, sulla capacità di concentrazione e sull’atteggiamento generale verso lo studio degli studenti. "Un ulteriore passo avanti per tutta la comunità del Pagani – afferma la dirigente scolastica Annarita Bregliozzi – che va verso la direzione dello star bene a scuola, premessa necessaria perché si crei un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita umana e culturale di ragazzi e ragazze. Il corso – spiega ancora la dirigente – si inserisce in una serie di progetti che da anni vengono realizzati per supportare alunni, docenti e famiglie, nella delicata fase dell’adolescenza". Nel piano di formazione è stata coinvolta la classe campione della scuola di Pedaso in quanto (come quella di Campofilone) rientra nel progetto di ‘innovazione metodologico-didattica ed organizzativa’ che fa capo alla rete nazionale scuole Dada. Paola Pieragostini