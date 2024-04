Corso di sopravvivenza di primo livello nel bosco in contrada Gagliano

Si terrà a Montappone nel bosco in contrada Gagliano a confine con Monte Vidon Corrado e Montegiorgio, un corso di sopravvivenza di primo livello tenuto dai tecnici della ‘Survival School Sos Fiss’ riconosciuta dal Coni. Il corso si svolgerà il 27 e 28 aprile, e prevede di vivere un’esperienza a chi per la prima volta si affaccia a questo tipo di disciplina; verranno svolti corsi con linee guida utili al sostentamento del singolo o del gruppo, non soltanto in situazioni di emergenza o calamità naturali, ma anche come conoscenze a supporto di normali attività sportive outdoor: trekking, mountain bike, equitazione, caccia e pesca. Una formazione e una filosofia volta a riscoprire le innate capacità umane di adattamento e risoluzione dei problemi, riscoprendo il contatto con la natura e le proprie capacità di fronteggiare una situazione improvvisa con semplici strumenti a portata di mano. Saranno fornite anche altre nozioni come orientarsi con e senza bussola di giorno e di notte, il tutto senza l’ausilio di tende e sacchi a pelo. Insomma, un contesto il più vicino possibile ad una situazione di emergenza improvvisa. "La sopravvivenza o Survival è “l’arte” di rimanere in vita nonostante tutto. I nostri corsi hanno lo scopo di formare mediante simulazioni pratiche e brevi lezioni teoriche, persone resilienti. Durante i nostri corsi non vi saranno tempi definiti, ma tutto verrà svolto secondo le priorità oggettive che si verificano in una reale situazione di sopravvivenza". Per info 347-6321594.