Costruzione della nuova palestra, montata la struttura prefabbricata

Comincia finalmente a delinearsi il nuovo futuro di Marina Palmense, cantiere in corso per i lavori che vengono eseguiti dalla ditta Fratelli Loiudice per la costruzione della nuova palestra. In questi giorni viene montata la struttura prefabbricata per dotare di un nuovo impianto sportivo il quartiere, in un’area di proprietà comunale, dove potranno essere praticati diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket. Si tratta di un impianto di 90 posti, che sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi. Un progetto del valore di un milione e 700 mila euro, un finanziamento riconosciuto al Comune di Fermo da parte del dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei Ministri, dopo la manifestazione di interesse che l’Ente Comunale aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) su "Sport e inclusione sociale".

Marina Palmense non aveva una palestra simile, si tratta di un servizio che insieme ad altri è utile anche a chi magari scegliesse di voler vivere qui, come sottolinea il sindaco: "Per questo stiamo predisponendo un piano particolareggiato del quartiere a misura di persona, sperando proprio che in tanti scelgano questa zona per vivere in serenità".

a.m.