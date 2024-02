Crea il caos nello studio medico, donna finisce in Questura

Una donna straniera di circa 40 anni ha dato in escandescenza all’interno di uno studio medico e dopo la resistenza opposta alle forze dell’ordine, è stata presa in custodia dagli agenti di polizia e accompagnata in questura. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, in uno studio medico situato al centro di Porto San Giorgio. Erano circa le 16.30 quando la donna è esplosa in una manifestazione di ira contro il personale medico presente in studio, manifestandolo con parole violente e fare aggressivo nei gesti. Dopo un primo ma inutile tentativo da parte del personale presente nello studio di calmare la donna, si è reso necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il luogo è stato raggiunto dagli agenti di polizia della questura di Fermo, che con non poche difficoltà date dallo stato di agitazione della quarantenne, sono riusciti a bloccarla. La donna infatti, dopo aver inveito e aggredito il personale medico, ha opposto una forte resistenza contro gli agenti, respingendo anche dagli stessi, l’invito a calmarsi e reagendo con gesti aggressivi. Intenti nello svolgimento del proprio ruolo, gli agenti sono comunque riusciti a fermare la donna, farla salire sull’auto di ordinanza e accompagnarla in questura. Da qui sono proseguiti gli accertamenti del caso. Alla polizia infatti, il compito di risalire alle motivazioni che hanno spinto la donna a reazioni eccessive di ira e violenza, trasformatesi in aggressività verbale e fisica contro tutti, al punto di costringere alcune persone coinvolte nei fatti, a sottoporsi alla refertazione medica al pronto soccorso. Il caso, verificatosi nel centro della città e in pieno pomeriggio, ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti, ma soprattutto ha creato molta apprensione nell’ambiente medico.

Paola Pieragostini