Cresce il prezzo del cacao. Uova di cioccolato salate

È ormai un bene quasi di lusso, un capriccio che ci si deve concedere a Pasqua ma stavolta non tanto a cuor leggero. Dietro le quinte c’è la crisi del cacao, i cattivi raccolti legati ai cambiamenti climatici, in Costa d’Avorio e Ghana che sono i principali produttori. Si parla di impennate delle quotazioni del cacao cresciute del 200 per cento, il risultato di una situazione difficile si vedrà per diversi prodotti, non solo uova di cioccolata ma anche gelati e torte. I produttori hanno già fatto sapere che per rientrare nei costi e non aumentare troppo il prezzo dei dolci si ridurranno le quantità e così il Codacons, che ha fotografato i rincari, sottolinea che i prezzi medi delle uova di cioccolato sono saliti del 24 per cento, in alcuni casi si arriva anche al 40 per cento in più. Le uova gettonate in questi giorni, con le sorprese per i più piccoli, costano in media 11 euro, a fronte dei 9,99 euro dell’anno scorso. Le uova di fascia alta destinate agli adulti possono superare anche i 18 euro al prezzo, mentre le uova artigianali, personalizzate anche con la sorpresa, potranno superare i 30 euro.

Da non dimenticare che anche lo zucchero è aumentato del 72 per cento, dunque davvero concedersi un peccato di gola diventa veramente un piccolo lusso che non tutti potranno permettersi. Ne aveva già parlato a dicembre Gianluca Borraccini, titolare della Pasticceria Leoni e della Caramella in piazza, già prima di Natale Borraccini aveva lamentato i danni dei cambiamenti climatici, troppo caldo per Natale, la cioccolata non si vendeva e il peso economico era significativo: "Ho pagato in anticipo prodotti che poi non si sono venduti e che non si possono tenere a lungo perché si sa che la vita della cioccolata non è infinita. Adesso cominciamo a sentire davvero i risultati di questo cambio climatico, l’aumento dei costi era inevitabile e noi l’avevamo già sentito".

La corsa dei prezzi non è finita. Altri rincari sono all’orizzonte. Azienda grandi come Lindt hanno già detto che l’aumento dei prezzi del cacao "si tradurrà in ulteriori aumenti di prezzo nel 2024 e nel 2025, se i prezzi del cacao rimarranno al livello attuale".

C’è da dire che per ora i consumatori sono ancora al riparo da forti impennate: l’aumento nel settore della vendita al dettaglio è ritardato perché le aziende si sono assicurate in passato prezzi stabili attraverso contratti a lungo termine e hanno anche aumentato le proprie scorte. L’importante è tenere duro e sperare che passi un tempo difficile nel quale fare spesa è quasi un atto di resistenza.

Angelica Malvatani