Cresce la Brain Run. Tutti in corsa per cura e ricerca

Cresce la Brain Run e sceglie nuovi spazi la gara podistica che si correrà domenica e che, ancora una volta, ha il suo valore aggiunto nell’essere veicolo privilegiato per far parlare della Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e della Sma (Atrofia Muscolare Spinale), per raccogliere fondi per sostenere la pregevole e preziosa opera del centro Nemo, di Ancona, nel prendersi cura di persone affette da malattie neuromuscolari. A presentare l’edizione (il cui percorso si sposta dal quartiere Corva al lungomare cittadino) è Fausto Chioni, motore e ideatore della corsa, malato dal 2018 di Sla. Nonostante le condizioni di salute sempre più compromesse, Fausto non intende mollare dai suoi obiettivi e ha vinto la sua sfida anche quest’anno contribuendo a realizzare, con l’imprescindibile opera della Podistica Moretti Corva, un evento che ripropone il connubio sport e sociale e lancia un messaggio di speranza. "Quando si parla di sport – dice Fabio Luna (presidente Coni regionale) - siamo abituati a pensare ai mondiali, alle medaglie, ma ci sono anche le medaglie invisibili del sociale e, in questo senso, la Brain Run è diventata un motore trainante della nostra regione".

Parlano di messaggio nobile di questa gara il sindaco Massimiliano Ciarpella, l’assessore allo sport, Enzo Farina e il consigliere regionale Putzu, sicuri di una bella partecipazione all’evento cittadino. "La Brain Run è uno dei pochi eventi nazionali sui 10 km che si svolge nelle Marche" spiega il vicepresidente Fidal Marche, Sergio Bambozzi e, infatti, la gara nazionale omologata Fidal vedrà sfidarsi gli atleti più interessanti del panorama podistico nazionale, ma è previsto anche un percorso di 4 Km per i meno allenati. "Spostarci sul lungomare ci permetterà di intercettare più gente e raccogliere più fondi in beneficienza" aggiunge Alfonso Ramini (presidente Podistica Moretti Corva) illustrando il percorso. Altra novità è la collaborazione con la Pro Loco cittadina, presente con la presidente Daniela Piergentili in vista, l’anno prossimo, di una settimana per la Sla con tutte le Pro Loco. Stefania Angelocola (Neurologia di Fermo) e Sonia Brunetti (referente centro Nemo) raccontano di come le diagnosi su queste malattie siano in continuo aumento. Domenica, la partenza è in via Canada alle 9,30. Iscrizioni (costo 12 euro per la competitiva, 8 per la passeggiata) al 338-8906578. Il codice Iban per una donazione: IT03C0623069670000030265779.

m. c.