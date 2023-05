Croce Rossa Screening gratis in piazza

Più di duecento visite al giorno, per tre giorni, e almeno altre 250 persone in lista di attesa per un progetto che parla di prevenzione, di salute, di gesti semplici che aiutano a vivere meglio. Torna in piazza la Croce Rossa di Fermo, per effettuare visite mediche gratuite di altissimo livello, affidate a medici di esperienza e del tutto volontari, per le principali problematiche sanitarie. Chiuse le prenotazioni, chi è riuscito a trovare posto potrà fare una visita cardiologica, un ecocolordoppler carotideo, il test della glicemia e della creatinina, la densitometria ossea, un colloquio con il nutrizionista, il test sui disturbi cognitivi per prevenire la demenza senile, il test della memoria e la visita otorinolaringoiatrica per la prevenzione oncologica e dei disturbi respiratori del sonno. Tra i medici impegnati anche Pietro Scendoni responsabile reumatologia dell’Inrca che spiega: "Ciascuno di noi ha portato qui strumenti e tempo e tutta l’attenzione necessaria per parlare di prevenzione. È chiaro che ci si deve prendere cura della propria salute prima di ammalarsi, ci sono tante iniziative di volontariato che hanno bisogno di essere coordinate e che raccontano di un mondo grande di generosità ma anche di competenza, come quello messo in campo dalla Croce Rossa". A portare il saluto anche il sindaco Paolo Calcinaro che ha messo a disposizione una sala per le visite, sotto palazzo dei Priori, impegnati i volontari della Croce Rossa ad accogliere le persone e a rassicurare tutti, lo screening sanitario serve per prevenire problemi, per guardare al domani con più fiducia, per arrivare in tempo su patologie che se affrontate precocemente possono guarire senza lasciare strascichi.