Crolla una parte di soffitto. Paura negli uffici dell’Ast

Una situazione che si doveva prevenire. Ha ceduto ieri una porzione di soffitto negli uffici del dipartimento di prevenzione dell’Ast, in via Zeppilli, Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp, sottolinea che "nonostante le numerose segnalazioni effettuate anche dalla Cisl Fp sulla pericolosità dei locali del Dipartimento di Prevenzione a causa delle infiltrazioni di acqua e prima ancora dei danneggiamenti provocati dal terremoto, gli uffici delle Aree sono stati lasciati a via Zeppilli. Solo il personale dello Spsal era stato spostato in altra ala". Secondo il sindacato ci potevano essere conseguenze peggiori: "Terribile quello che sarebbe potuto accadere e comunque qualche dipendente ha dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Questa la differenza purtroppo tra le chiacchiere propagandistiche, quando si parla di prevenzione e la realtà dei fatti. Nella realtà si fa pochissimo per proteggere chi lavora in sanità perché si investe sempre meno nella prevenzione. Tutto questo, è stata una mezza fortuna non certamente per chi ci lavorava, è accaduto all’interno di un ufficio ma guardando il contro soffitto del corridoio dell’ala, si vede chiaramente l’affossamento al centro, che farebbe presupporre che ci sia peso eccessivo all’interno". Donati ribadisce che per far fronte alla difficoltà che si è venuta a creare l’Ast ha disposto lo sgombero degli uffici ma al momento non si conosce ove potranno essere trasferiti.

È proprio il direttore generale Roberto Grinta a comunicare: "In merito al cedimento, avvenuto ieri mattina, di una porzione del controsoffitto in una stanza al primo piano del Dipartimento di Prevenzione, in via Zeppilli, l’Azienda Sanitaria territoriale comunica che il personale dell’Area Tecnica è immediatamente intervenuto sul posto per verificare le cause e l’entità del danno. Non si registrano feriti. Il cedimento è avvenuto in una parte rivestita con un doppio controsoffitto. L’azienda ha subito circoscritto e interdetto l’area interessata dal cedimento disponendo il trasferimento, partito già nella mattinata odierna, del personale a tutela della sicurezza e dell’incolumità di tutti".