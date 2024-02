Da Goio a Galilei, oggi c’è ’Dialogare’

Stanno per tornare in acqua le imbarcazioni della Liberi nel Vento per una stagione, quella del 2024, con un calendario ricco di iniziative, sportive e sociali. Di Derive, il 2.4mR e l’Hansa 303, di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica. Evento più importante la XVII regata nazionale 2.4mR ’Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club di Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli’ il primo fine settimana di luglio. Ad aprire la stagione, la presentazione della "Lettera di Cristoforo Colombo e di alcuni portolani con il patrocinio della città di Fermo, grazie alla Direttrice della Biblioteca Civica di Fermo Romolo Spezioli, dottoressa Maria Chiara Leonori, grazie alla gentile disponibiltà del prof Ettore Fedeli e della scrittrice Eleonora Goio. Oggi alle ore 10,30, organizzata dalla Liberi nel Vento, si svolgerà l’iniziativa: dialogare. Presentazione del libro "Infinitamente acqua" scritto da Eleonora Goio, velista che, grazie al mare, ha superato gli ostacoli che la vita le ha messo davanti. A seguire letture e riflessioni nel segno del celeberrimo "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" di Galileo Galilei, pubblicato nel 1632 e presentazione di alcuni dei volumi a tema più preziosi del fondo antico della Biblioteca : info@liberinelvento.it – 3248309130.