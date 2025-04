Da Telegram a Subito.it. Le truffe corrono sul web

I carabinieri di Montegranaro hanno concluso un’attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre uomini, un 36enne ravennate, un 20enne cosentino, un 22enne messinese, e una donna siciliana di 52 anni, per il reato di truffa. Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno rivelato un peculiare modus operandi, ben orchestrato. Nel corso delle indagini, come emerso dall’analisi dei tabulati telefonici e della cospicua documentazione bancaria, i carabinieri hanno ricostruito con precisione l’accaduto identificando i malviventi che, mediante l’utilizzo del servizio di messaggistica istantanea Telegram, promettendo facili guadagni, sono riusciti a farsi accreditare ingiustamente, su carte prepagate e conti correnti bancari a loro intestati, l’importo complessivo di 3.500. La vittima, un uomo di Montegranaro, solo dopo aver eseguito i pagamenti si è reso conto del raggiro di cui era stato vittima e si è quindi rivolto pertanto ai militari dell’Arma.

Invece a Porto San Giorgio, i carabinieri hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo una ragazza di 19 anni, ritenuta l’autrice di una truffa ai danni di un uomo del posto. L’attività investigativa, caratterizzata dalla scrupolosa analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, ha consentito di accertare che la giovane, dopo aver pubblicato sul sito online "Subito.it" la vendita di un’auto Mercedes, al prezzo di 27.600 euro, avrebbe falsamente concordato la vendita del veicolo, facendosi accreditare dalla vittima un acconto di 800 euro su un conto bancario a lei riconducibile, per poi rendersi irreperibile. È essenziale che i cittadini siano consapevoli delle tecniche utilizzate dai truffatori e che si informino adeguatamente sui comportamenti da adottare per potersi adeguatamente difendere. L’attività dei Carabinieri dimostra che meticolose indagini possono portare a risultati concreti e come la prevenzione sia fondamentale per proteggersi da truffe e reati predatori.

Fabio Castori