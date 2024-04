Da valutare le condizioni di Botteghin, D’Uffizi . Adjapong e Bayeye

Oggi si aprirà la possibile settimana delle sentenze per l’Ascoli di Carrera che ormai ha tra le mani pochissime possibilità di restare agganciati almeno alla possibilità di disputare i playout. Per farlo i bianconeri dovranno mettere sotto una tra Bari, Spezia e Ternana. Un compito difficilissimo vedendo che si tratta di tre avversarie vive che giocano a calcio a differenza del Picchio. Il problema più grande è tornare a quel gol che manca dalla trasferta di La Spezia. Negli ultimi tre incontri con Venezia, Cittadella e Modena si è fatta un’incredibile fatica nel riuscire a contare i tiri in porta. E questo è il fattore più drammatico del lavoro svolto da Carrera. Il tecnico, dopo oltre un mese dal suo arrivo, parla ancora di lavorare per risolvere quei problemi che invece oggi dovevano essere stati già risolti. Alla ripresa dei lavori, fissata per oggi alle 14,30 al Picchio Village, il tecnico dovrà valutare le condizioni di Botteghin, D’Uffizi, Adjapong e Bayeye.