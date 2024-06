Da Ward a Guerritore: ecco il cartellone

Torna la stagione culturale estiva nello spettacolare scrigno del Teatro Romano di Piane di Falerone, un piccolo gioiello incastonato nel parco archeologico ‘Falerio Picenus’. Una stagione molto ricca di proposte animate con teatro classico, spettacoli contemporanei, concerti, convegni informativi e danza. Un calendario di 12 appuntamenti, che si articoleranno fra il 2 luglio e il 13 settembre con protagonisti nomi nazionali. La prosa partirà il 2 luglio con Monica Guerritore e il suo nuovo spettacolo ‘La Sera della Prima’; il 18 luglio in scena Lella Costa con una rappresentazione dedicata a Giovanna d’Arco ‘Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola’; il 30 luglio il debutto nazionale di Lucrezia Lante della Rovere con ‘Il mio piccolo Principe’. Il mese di agosto sarà sicuramente quello più denso, il 7 agosto sarà di scena Luca Ward con ‘Il Talento di essere tutti e nessuno, ogni storia inizia con un viaggio, l’Odissea Ulisse’; il 9 agosto Giuseppe Pambieri e la Compagnia teatro delle città porterà in scena ‘Edipo a Colono’; il 17 agosto spazio a William Shakespeare con l’intramontabile ‘Molto Rumore per nulla’. Per la musica sono due gli appuntamenti in scaletta: il 1 agosto concerto dei ‘Fioriscuro’ omaggio ai Pink Floyd; il 3 agosto arriva ‘Lumina’ concerto a lume di candela con Remo Anzovino. Poi spazio alla cultura con tre convegni: Maria Rita Parsi il 14 luglio e Daniela Lucangeli, rispettivamente il 14 luglio e 2 agosto terranno due conferenze dedicate al progetto ‘Emozioni per Crescere’ a chiudere il 13 settembre Umberto Galimberti con il suo intervento sullo ‘Spaesamento e l’etica del Viandante’.

Appuntamento unico il 30 agosto serata musicale dedicato a ‘Piazzolla Passion’ con il Corpo di Ballo del Romae Capital Ballet e la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzalez, ballerino professionista di ‘Amici. Il ricco e prestigioso cartellone è stato realizzato dall’Amministrazione con il sindaco Armando Altini e l’assessore al turismo Taino Felici in collaborazione con Amat per il Tau (Teatri Antichi Uniti) ed ‘Eclissi Eventi’ con Maria Teresa Virgili, che rappresenta il frutto di una accurata selezione artistica ed un notevole e determinato sforzo messo in atto per proporre un programma ampio e di qualità, e confermare il Teatro Romano, luogo di eccellenza delle Marche. Il tutto con il supporto per i servizi della Pro Loco di Falerone. Per info e prenotazioni e abbonamenti contattare il 333-6486195.

Alessio Carassai