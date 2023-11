Dal 4 dicembre la ‘farmacia dei servizi’

Il passaggio ufficiale da farmacia come tradizionalmente intesa a ‘farmacia dei servizi’ per la farmacia comunale 1 avrà inizio il 4 dicembre, data dalla quale sarà possibile per clienti utenti sottoporsi anche ad alcuni test e non solo acquistare farmaci. Si effettueranno elettrocardiogrammi, sia per adulti che per minori, in orario pomeridiano, dalle 17,30 alle 19,30, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Sarà anche possibile eseguire holter cardiaco ed holter pressorio il lunedì e il giovedì (sempre dalle 17,30 alle 19,30). Per queste attività sono stati appositamente formati due infermieri che effettueranno gli esami con macchinari di ultima generazione. Per accedere a questi servizi basta prenotarsi, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19,30, tutti i giorni, al 380 9808090. Attraverso la telemedicina, i test saranno trasmessi a un cardiologo per la valutazione e per refertare. Per il momento, la sperimentazione parte dalla farmacia comunale 1, che la società e l’amministrazione intendono estendere alle farmacie comunali 2 e 3. "Si tratta di un investimento significativo per le Farmacie Comunali – commenta il presidente Gianvittorio Galeota – che consentirà agli utenti di eseguire test diagnostici importanti a prezzi contenuti, con macchinari avanzati e personale qualificato, avendo in poche ore il referto medico. Il tutto in locali comodi e nel rispetto della privacy".