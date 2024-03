Dal Comune un po’ d’ossigeno allo shopping

Oggi pomeriggio, alle ore 15 nella sala consiliare del Comune, prende il via "Porto San Giorgio, un mare di Shopping", per la cui denominazione si è voluto scegliere uno spot pubblicitario: "L’iniziativa – spiega il sindaco Valerio Vesprini - vuole rappresentare uno dei provvedimenti che come amministrazione comunale intendiamo mettere in campo, così come promesso in campagna elettorale, per dare un minimo di aiuto agli operatori del commercio, essendo il settore in crisi, a Porto San Giorgio così come nel resto d’Italia, una crisi che ha fatto seguito senza soluzione di continuità al covid e al dopo covid". Un mare di shopping, di semplice attuazione, consiste nell’utilizzare in maniera diretta ed indiretta la disponibilità delle migliaia di persone che vengono a Porto San Giorgio per assistere o svolgere manifestazioni od eventi di tipo diverso. Gente che viene per di più per una toccata e fuga senza lasciare alcun segno del loro passaggio e senza portarsi un ricordo appresso. Questi ospiti toccata e fuga con un regalo del Comune sono sollecitati a tornare, al contempo con una sacca zaino colorata e con lo stemma di Porto San Giorgio, dovunque andranno faranno propaganda.

Ma come contattare tutte queste persone? A spiegarlo in maniera chiara e precisa è stato l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili. "La brillante idea è stata quella di regalare ad ognuna delle suddette persone una sacca zaino colorata con scritte promozionali di Porto San Giorgio – spiega Marcattili - e contenente gadget di ogni genere, tutto il materiale pubblicitario esistente sulla città, i servizi che offre, la ricettività, l’illustrazione con data di svolgimento delle maggiori manifestazioni a cominciare da quelle tradizionali. Oltre a questo la sacca conterrà le offerte commerciali deli operatori sangiorgesi che vorranno aderire. L’incontro nel Municipio oltre che a dare il via all’iniziativa è servito per incontrare i commercianti della città per spigare come funziona "Poto San Giorgio, un mare di shopping" e raccogliere le adesioni.

L’incontro è stato coordinato dal sopra citato assessore Marcattili e dal collega delegato allo sport Fabio Senzacqua, in stretta collaborazione con il primo cittadino in quanto commerciante e quindi conoscitore della materia. Sostanzialmente si è trovato il modo di sfruttare da un punto di vista promozionale le migliaia di persone che annualmente frequentano Porto San Giorgio, secondo il sindaco sono in numero da 10 mila a 20 mila.

Silvio Sebastiani