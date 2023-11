Dalle guerre al terremoto: "I miei soccorsi sul campo"

"Le crisi internazionali dell’ultimo ventennio da parte di chi le ha vissute sul campo". Parlerà di esperienze fatte in ogni angolo del mondo e in occasione di grandi tragedie, quali l’attacco alle torri gemelle, l’incendio alla Notre Dame de Paris il terremoto del 2016; dal Kosovo all’Iraq ha guidato operazioni di soccorso tra le più complesse e pericolose. Robert Triozzi, comandante del programma di sviluppo per i vigili del fuoco delle Nazioni unite. relazionerà alle ore 18,30 di venerdì prossimo nella sala Imperatori. E’ l’occasione per riflettere sulle sfide globali affrontate dagli operatori di emergenza e per apprezzare il contributo di coloro che, con dedizione e coraggio, si sono impegnati in situazioni di crisi in tutto il mondo. L’evento venerdì si aprirà con il saluto del sindaco, Valerio Vesprini, il quale evidenzierà l’importanza di essere uniti nell’affrontare le sfide del nostro tempo.

Il consigliere regionale Marco Marinangeli introdurrà la conferenza mettendo in luce l’importanza di un approccio coordinato e internazionale nelle situazioni di crisi evidenziando il ruolo cruciale delle regioni nel promuovere la cooperazione. Italo-americano con radici abruzzesi Triozzi vanta una carriera straordinaria come ufficiale dei vigili del fuoco a New York e responsabile dei servizi antincendio delle rappresentanze diplomatiche americane in Europa. La sua esperienza spazia in numerose zone di crisi, coordinando squadre di pompieri provenienti da 61 nazioni. Da ricordare l suo coinvolgimento in Kosovo, dove è riuscito a promuovere la collaborazione tra serbi ed albanesi nel corpo dei vigili del fuoco. Oltre al Kosovo, ha operato in Bosnia, Libano, Iraq, Nigeria, Sudan, Congo, Indonesia, Colombia, Haiti e altri paesi a rischio, sempre sotto l’egida delle Nazioni Unite. La sua connessione con il territorio marchigiano è evidente anche attraverso il suo coinvolgimento nel Comitato Scientifico del Progetto S.I.S.Ma. (Sistema Integrato di Sorveglianza e Monitoraggio), nato nelle Marche e successivamente estesosi in altre regioni e nazioni. Questo progetto mira a potenziare i sistemi di emergenza nelle aree a rischio sismico e a fornire consulenza specialistica in caso di calamità.

Al termine della conferenza, il comandante Triozzi premierà figure del Fermano e del Piceno che si sono distinte per il loro impegno in alcune delle recenti crisi internazionali e nazionali. Sarà un riconoscimento sentito, simbolo di gratitudine per coloro che mettono le proprie competenze al servizio della sicurezza e del benessere globale.

Silvio Sebastiani