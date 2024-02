Dami presenta la D-Factory: ricerca e sviluppo

L’intelligenza artificiale sta diventando un elemento sempre più importante nella catena creativa e produttiva delle aziende calzaturiere. Una dimostrazione concreta viene dall’azienda di Sant’Elpidio a Mare Da.Mi. Grazie alla collaborazione instaurata con l’Università di Macerata sta portando avanti importanti progetti finalizzati a utilizzare sempre di più l’intelligenza artificiale per progettare e creare i modelli con l’utilizzo di stampanti in 3D. La Ceo Elisabetta Pieragostini ci ha detto: "Abbiamo creato un luogo in cui lavoro e formazione si intrecciano. Crediamo che la competenza, la conoscenza e la motivazione siano valori fondamentali in un mercato sempre più globale. La nostra attenzione al miglioramento professionale e personale dei nostri collaboratori è alla base dei nostri successi. D-factory è uno spazio per acquisire competenze tecniche e sviluppare abilità trasversali, un luogo che vive in una logica armonica di miglioramento. Grazie alla propensione della nostra azienda a recepire l’open innovation riusciamo a innovare costantemente sia le fasi di produzioni e sia i prodotti. L’interesse nei confronti delle applicazioni dell’intelligenza artificiale e delle stampanti in 3d è molto alta. Basti pensare che un brand del lusso a scelto di produrre con i nostri sistemi. Anzi spesso sono proprio i brands del lusso a stimolarci nell’attuazione di programmi di ricerca e innovazione. Siamo al fianco dei nostri clienti per dare loro supporto nel raggiungere i loro obiettivi. Con Dlab, la nostra creative house, sviluppiamo materiali e modelli di test caratterizzati da sostenibilità, design e funzionalità delle suole. Analizziamo, progettiamo, realizziamo prototipi per ingegnerizzare e industrializzare il prodotto. Con stampanti 3D di ultima generazione, personalizziamo i fondi e produciamo on demand qualsiasi forma, taglia e colore di suola".

v.b.