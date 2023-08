Decolla il torneo cavalleresco

L’attesa è terminata. Prende ufficialmente il via il 55esimo Torneo cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano. Il cartellone si svilupperà su due intense settimane iniziate a partire da ieri e che si svilupperanno fino al prossimo 20 agosto. Giorno in cui andrà in scena l’attesissima giostra dell’anello. Si parte con la presentazione delle dame, cerimonia che si è tenuta ieri alle 22 nel cortile della Magnolia in piazza Roma. Le sei dame accompagnate dal sindaco Marco Rotoni e dal regista Gianluca Viozzi, si sono presentate al pubblico. Il rione San Marco, che rappresenta la municipalità, ha annunciato le sue prime donne: Alessia Levantesi sarà la dama del rione, mentre Rebecca Balducci sarà la dama del Palio. A cui si aggiungono le dame dei quattro rioni: Barbara Capparelli (Porta Navarra), Antonella Girardi (Porta Marina), Chiara Bartucci (Porta Santo Spirito), Sofia Morichetti (Paese Vecchio). La serata è stata arricchita dal mercatino medievale organizzato dalla Pro loco; e si sono alternati anche giochi ed esposizioni di prodotti tipici locali, con ‘history cooking’ dedicato alle dolcezze medievali e alle bevande liquorose. Restando in tema di sfida tra rioni, nel corso della serata si è tenuta la finalissima del tradizionale gioco della dama con pedine viventi. Il programma di oggi a causa della grandinata di ieri pomeriggio è stato stravolto. Infatti alle 16 i cavalieri giostranti sarebbero dovuti scendere al campo dei giochi per le visite ufficiali dei cavalli iscritti alla giostra dell’anello; a seguire si dovevano svolgere le prove cronometrate. In serata, invece alle 22, sempre al cortile della Magnolia, ecco il secondo salotto di presentazione dedicato ai consoli dei rioni e ai rispettivi cavalieri giostranti. Anche questo momento è stato rinviato, anche se i colloqui fra rioni e cavalieri però si sta facendo sempre più fitto: Marco Rotoni e il cavaliere Mario Cavallari (rione San Marco); Paolo Pipponzi e Nicholas Lionetti (Porta Navarra); Mirko Berdini e Lorenzo Melosso (Porta Marina), Marco Rossi e Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito); Giancarlo Ferretti e Daniele Scarponi (Paese Vecchio). Proprio Scarponi sostituirà Massimo Gubbini, infortunato durante una sessione di prove della Giostra di Foligno. Nel caratteristico tracciato di gara l’ascolano Melosso si presenterà per cercare di continuare a cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Dopo il successo di Sulmona infatti il cavaliere domenica pomeriggio ha coqnuistato anche l’ambito palio della tradizione nella sua Quintana di Ascoli. Sfortunato invece Lionetti, la cui partecipazione potrebbe essere in dubbio. Nel brutto infortunio che poi ha portato alla morte del cavallo Look Amazing, il faentino ha rimediato un infortunio alla spalla destra e al polso che potrebbero pregiudicare la sua partecipazione.

Andrea Carassai