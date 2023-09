Defibrillatore a Porto Sant'Elpidio: Faleriense tra i quartieri cardioprotetti

Continua la posa in opera di defibrillatori donati dalla Croce Verde ai vari quartieri di Porto Sant’Elpidio che sta acquistando sempre di più il titolo di città cardioprotetta. Nei giorni scorsi, il presidente della Croce Verde, Ezio Montevidoni, il responsabile della formazione, Romano Giacomozzi e altri militi, insieme agli amministratori comunali, hanno consegnato il quinto defibrillatore (in tutto ne sono sette) al quartiere Faleriense e, restando in tema con la notte più rosa, l’hanno pure infiocchettato a dovere, ovviamente con un nastro di tulle rosa shocking. "Siamo a cinque postazioni completate" affermano dalla Croce Verde, ricordando che defibrillatori sono già presenti in centro, alla Corva, a Cretarola, a Marina Picena e alla Faleriense. "A settembre completeremo l’opera consegnandole a Fonte di Mare e San Filippo e – precisano ancora – a quel punto, prenderanno il via anche i corsi di formazione nei vari quartieri". Vero è che, ad ogni consegna, c’è un momento ‘didattico’ in cui i volontari mostrano ai cittadini l’utilizzo del defibrillatore (che, peraltro, essendo di ultima generazione, è di facilissima comprensione e alla portata di tutti). In questa estate, inoltre, la Croce Verde ha un altro motivo di cui essere soddisfatta, essendo stata attivata la nuova app ‘Croce Verde Pse’, scaricabile dagli store Apple e Android, completamente gratuita, al cui interno si possono trovare molte informazioni utili su farmacie di turno, medici di base, orari e indirizzi, posizione dei defibrillatori, oltre ad aggiornamenti sull’attività della Pubblica Assistenza. "Un modo comodo per essere informati su servizi utili, avendoli a portata di mano" concludono dalla Croce Verde, invitando la cittadinanza a scaricare e utilizzare al meglio questa app realizzata da un volontario, Leonardo Caggianelli.