’Degrado Postmezzadrile’ torna nei teatri con ‘Pierino e il lupo’

I ‘cantori del degrado e de lo grezzo’ quali sono gli esilaranti autori di Degrado Postmezzadrile, tornano nei teatri con la loro terza produzione, ‘Pierino e il lupo’, con cui debuttano in prima assoluta al teatro ‘La Perla’ sabato (ore 21,15) e che riproporranno domenica all’auditorium ‘Adriano Luzi’ di Comunanza (ore 21), col patrocinio dei rispettivi Comuni e Pro Loco, l’organizzazione di Eclissi Eventi e il supporto di Fondazione Marche Cultura. Di che si tratta? Di una rivisitazione in chiave marchigiana della più conosciuta fiaba musicale di Prokofiev che diventa un insolito viaggio nella musica classica. Una versione più scanzonata e dialettale, con la voce recitante di Mirco Abruzzetti e l’Ensemble Mélange d’âges i cui musicisti (tutti marchigiani anche loro) rappresentano, ognuno, un personaggio e parlano attraverso la voce dei loro strumenti. "L’idea di elaborare una nostra versione di ‘Pierino e il lupo’ è arrivata proprio dall’Ensemble e ci è sembrata stuzzicante, per certi versi sacrilega - raccontano gli autori di Degrado Postmezzadrile - pensandoci alle prese con la bellezza della musica classica, per giunta col candore di una fiaba musicale per l’infanzia: ci sono più contrasti che in una ricetta di Masterchef. Ma i contrasti sono affascinanti". Al pubblico sarà proposta una panoramica da Mozart a Verdi, da Bizet a Rossini "per dimostrare quanto la musica classica risuoni intorno e dentro tutti noi".