Differenziata a Montegranaro: attivate tre isole ecologiche

Sono state posizionate in punti strategici della città e attivate le tre isole ecologiche previste nell’ambito dell’offerta migliorativa presentata in sede di gara d’appalto dalla ditta Tekneko che attualmente gestisce il servizio di igiene urbana in città. "E’ un nuovo servizio non va a sostituirsi – hanno commentato il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore all’ambiente, Gastone Gismondi – alla raccolta differenziata che funziona molto bene e che viene mantenuta". Le tre isole sono videosorvegliate h24 per impedire atti vandalici ma "anche abbandoni indiscriminati di sacchetti di rifiuti". Per il funzionamento delle isole ecologiche, Gimsondi ha spiegato che esse sono riservate esclusivamente ai rifiuti domestici. Per attivare l’isola ecologica e conferire i rifiuti è sufficiente seguire le indicazioni sul display del singolo cassonetto (vetro, plastica, carta, indifferenziato e organico), aprire lo sportello, inserire il rifiuto e richiudere. "Ogni famiglia ha la possibilità di conferire una volta al mese ogni tipo di rifiuto nelle isole ecologiche" altro chiarimento di Gismondi. I punti raccolta sono nel parcheggio del civico cimitero (per il quartiere Santa Maria), in via Martiri d’Ungheria (per zona centro e San Liborio) e a Villa Luciani (anche per la zona Torrione). Andando a ritirare il badge, si potranno ricevere i calendari per la raccolta e, attraverso il qr code scaricare l’app per il ritiro degli ingombranti.

Marisa Colibazzi