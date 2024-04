Dipendenza e sostanze. Incontro con l’Avis

Dopo aver parlato di disturbi alimentari e di bullismo, domani sera (ore 21,15, nei locali parrocchiali della chiesa di Santa Caterina) l’Avis, sezione Giovani e la parrocchia dei Santi Caterina e Lorenzo, parleranno di ‘Dipendenza e sostanze’, un altro tema che riguarda in modo particolare il mondo giovanile. L’incontro sarà un’occasione per riflettere su questa delicata e attualissima problematica e farlo anche grazie al contributo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Fermo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Sant’Elpidio a Mare. "L’appuntamento – dicono dall’Avis – rientra nel ciclo di incontri organizzati dalla parrocchia e con cui abbiamo collaborato con piacere, sia some sezione elpidiense dell’Avis ‘Scoccini’, sia come sezione Giovani". L’intento è quello di fare opera di divulgazione e conoscenza dei rischi e delle conseguenze derivanti dalle dipendenze, ma anche quello di cercare di sensibilizzare, soprattutto i più giovani al mondo della donazione.