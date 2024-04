Porto San Giorgio, discarica a cielo aperto. Scoperti i responsabili

Porto San Giorgio (Fermo), 14 marzo 2019 - S’erano creati una bella discarica a cielo aperto in un angolo periferico e un po’ nascosto della zona artigianale del quartiere Santa Vittoria, a Porto San Giorgio. Betoniere cariche di calcinacci, materiale edilizio di risulta, terraccia e ogni altro tipo di porcheria. Qualcuno più impudente e spregiudicato degli altri pare vi lavasse pure la betoniera, ritenendo di poterla fare franca. Ma i signori che hanno scelto Porto San Giorgio per smaltire rifiuti speciali, anche perché portarli in una discarica autorizzata comporta dei costi elevati e procedure definite, avevano fatto i conti senza il “Controllo del vicinato”, alias il sistema sociale di controllo e avvistamento che ha preso piede in città.

I residenti li hanno adocchiati, studiato le loro mosse, avvertito i vigili urbani e concordato con questi ultimi di chiamarli quando qualche camion si fosse recato a scaricare così da coglierlo in flagranza. Così è stato: i residenti hanno allertato i vigili urbani e questi si sono precipitati sul posto, pizzicando chi stava smaltendo abusivamente. Inevitabile la sanzione, la segnalazione alla Procura della Repubblica e il sequestro del mezzo. Come avviene in questi casi probabilmente sotto sequestro è finita pure la discarica e i responsabili. Oltre alle pene per chi inquina l’ambiente, saranno condannati al ripristino dei luoghi.

Non è la prima volta che gente anche da fuori viene e abbandona rifiuti a Porto San Giorgio, anche se non del tipo di quelli della discarica abusiva di cui sopra. Sembra che non basti alla città di dover raccogliere le tonnellate di detriti che il fiume Ete dai centri dell’interno riversa in mare e che questo rigetta sull’arenile. Una controllatina i vigili dovrebbero darla anche al porto peschereccio dove pare non di rado, ci sono state delle segnalazioni, arrivino camion a scaricare sporcizia.

s. s.