Discriminazione di genere. Se ne parla in biblioteca

Sarà una domenica pomeriggio di approfondimento, riflessione e anche dibattito quella che attende la cittadinanza di Monte Urano in merito ad un tema quanto mail importante. Alle ore 16,30 infatti presso la Biblioteca Comunale Ada Natali, il piccolo Museo della Poesia organizza l’incontro pubblico "La violenza si colora anche di Blu".

Un pomeriggio che vedrà come relatrice Nanda Anibaldi e quali lettori Paola Gironacci, Paolo Ripani e Chieti Ioverno. Un altro appuntamento significativo che rientra nel programma della rassegna "Lei è Franca Viola", progetto culturale contro la discriminazione di genere che sta diventando un appuntamento fisso per Monte Urano.

Giunto alla sesta edizione quest’anno, vede il programma della rassegna abbracciare i mesi di Marzo, Aprile e Maggio con tante serate di approfondimento e confronto su un tema che, mai come in questa fase storica, merita di essere approfondito e discusso in maniera esaustiva.