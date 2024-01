Divieto di avvicinarsi per il figlio violento

I carabinieri di Fermo hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo 42enne, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare è stata richiesta dalla locale Procura dopo le denunce presentate dalla madre dell’uomo che da tempo era vittima di abusi (da febbraio 2023, le aveva anche sottratto l’auto) da parte del figlio, tossicodipendente e già gravato da precedenti. Si è appreso che il ragazzo, in preda all’alcol e all’abuso di droghe, aveva utilizzato violenza nei confronti della madre anche al fine di ottenere denaro. L’azione dei carabinieri è stata fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della donna, che si trovava in una situazione estremamente difficile. La Procura di Fermo è stata informata dell’esecuzione della misura cautelare e procederà con le ulteriori indagini. La denuncia e l’azione dei carabinieri hanno permesso di mettere al sicuro la donna e di avviare i necessari procedimenti nei confronti dell’autore dei maltrattamenti.