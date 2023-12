Donate le maglie ai priori. La Cavalcata dell’Assunta sempre vicina alla Fermana

Una città intera si stringe attorno alla squadra del cuore: la Fermana. I canarini stanno attraversando un momento complicato e allora, alla vigilia della difficile gara interna contro la capolista Torres (oggi alle 14, ndr) i tifosi gialloblu chiedono sostegno e supporto ai propri concittadini. Lo hanno fatto, nel tardo pomeriggio di venerdì presso la ‘casetta rossa’ di viale Trento dove Francesco Alberti ha accolto da delegazione della Cavalcata dell’Assunta: "Su iniziativa di Gianluca Leoni di ‘Fermanità Nostalgica’ (profilo social, ndr) - ha spiegato l’opinionista e tifoso di lungo corso- la Curva Duomo intende ringraziare le contrade cittadine che mai si tirano indietro quando coinvolte in iniziative ed eventi. Lo facciamo donando a ciascuno dei dieci Priori una maglia con il numero che identifica la rispettiva contrada sulla base della divisione storica di Fermo: sei contrade ‘intra moenia’ ovvero ‘entro le mura’ alle quali si sono aggiunte le ‘quattro foranee’ nella rivisitazione moderna della Cavalcata. Un gesto che simboleggia il forte legame tra le due realtà cittadine più rappresentative e caratterizzate anche e soprattutto da giovani accomunati dallo stesso amore per la città".

A ricevere la maglia personalizzata con il nome della contrada dunque: il priore Renato Montagnoli per San Martino; Francesco Catini- Pila; Luigi Volpi- Fiorenza; Gianluca Iervicella- San Bartolomeo; Giorgio Prugnoletti- Castello; Emiliano Foglini- Campolege; Cristian Malloni- Campiglione; Luca Bordoni (vice di Stefano Postacchini)- Capodarco; Marco Tirabassi- Molini Girola; Samuele Bruni- Torre di Palme. "La Cavalcata dell’Assunta e la Fermana Calcio portano il nome di Fermo oltre i confini regionali, in giro per l’Italia- ha concluso il vice sindaco Mauro Torresi, delegato alla Cavalcata, alla presenza dei vice presidenti Andrea Monteriù e Roberto Montelpare- offrono momenti e occasioni di unione e condivisione in nome dei colori di Fermo attorno ai quali dobbiamo stringerci per superare gli ostacoli nel migliore dei modi".

Intanto sul fronte ‘eventi’, segnaliamo ‘Aspettando il Natale, Torre D’Avvento’ a Torre di Palme, dalla mattinata al tardo pomeriggio di oggi: visite guidate, giochi, mercatini, caccia al tesoro, accensione dell’albero, presepe vivente e canti di Natale organizzati dalla contrada gialloverde in collaborazione con la Società Operaia.

Gaia Capponi