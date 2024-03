Dopo undici anni l’acqua è tornata a zampillare . Una seconda vita per la fontana ‘di Santa Maria’

Dopo 11 anni in cui la fontana detta ‘di Santa Maria’ (in Largo 8 marzo) non era più funzionante, trasformata in una fioriera, l’altra sera l’acqua è tornata a zampillare davanti agli occhi delle autorità comunali, di don Andrea Bezzini, della Prefettura, delle forze dell’ordine, della Polizia Intercomunale e della Protezione Civile. Un nugolo di persone che, sul far della sera, si sono avvicinate alla fontana e assistito al suo riprendere vita, con le luci tricolori "perché ne abbiamo bisogno oggi più che mai" la chiosa del sindaco Endrio Ubaldi, ma di fatto sono 8 i colori che si possono alternare. Rimettere in funzione la fontana, installata all’epoca del sindaco Gianni Basso, è costato 35mila euro, ma gli amministratori hanno ritenuto di prioritaria importanza questo intervento ritenendo che la posizione strategica in cui è collocata ne faccia anche da biglietto da visita per chi arriva in città.