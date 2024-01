Doppio evento

All’interno della rassegna di eventi organizzati dal Comune di Montegiorgio per le festività, per questo inizio del 2024 ci sono subito due appuntamenti da vivere e condividere. Si parte domani mercoledì 3 gennaio con inizio alle 21,15 al teatro Domenico Alaleona con la rappresentazione della commedia dialettale ‘Peppe lu taccagnu’, proposta dalla Compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone, Ingresso libero. Lo spettacolo propone una divertente parodia dedicata all’avarizia che mette allo scoperto i vizi della società attuale. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Pro Loco di Montegiorgio, ha organizzato per venerdì 5 gennaio con inizio alle 22 in piazza Matteotti nel centro storico del paese ‘Capodanno Montegiorgese’, una sorta di capodanno bis da condividere con gli amici di sempre con una formula molto semplice e divertente. La Pro Loco guidata dal presidente Rossano Romiti, ha allestito un piccolo stand per la somministrazione di piatti molto semplici e drink da consumare al volo, il tutto abbellito da animazione e musica in piazza. Un ritrovo che lo scorso anno ha trovato ampio consenso specie fra i più giovani che si sono ritrovati numerosi in piazza. Una bella occasione per chi magari impegnato in altri programmi, non ha potuto scambiarsi gli auguri di buon anno con gli amici di sempre. La cosa bella che l’iniziativa richiama residenti non solo da Montegiorgio, ma anche dai centri limitrofi proprio come è avvenuto lo scorso anno ma soprattutto diverse generazioni che possono ritrovarsi.

a.c.