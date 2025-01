Doveva essere espulso: fermato e avviate le pratiche per il rimpatrio

Girovagava nel capoluogo di Montegiorgio senza un motivo apparente, dopo i controlli dei carabinieri è risultato essere uno straniero irregolare e sono partire la pratiche per il rimpatrio. Tutto è accaduto nella tarda mattinata di martedì, sono stati i cittadini a segnalare la presenza di una persona mai vista in zona che girava senza una meta apparente in prossimità dell’ospedale Diotallevi, tanto che i carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti per degli accertamenti. L’uomo che non parlava italiano ed era privo di qualsiasi documento, non ha saputo fornire indicazioni di alcun tipo, tanti che i militari hanno accompagnato l’uomo in caserma per ulteriori accertamenti. Non c’è voluto molto per identificare l’uomo, un egiziano di circa 30 anni irregolare sul territorio italiano, anzi per essere più precisi sul nordafricano pendeva già un ordine di espulsione. Il giovane egiziano nella tarda serata di martedì è stato trasferito prima presso la Questura di Fermo per dare seguito alle procedure di caso per l’identificazione e foto e successivamente dando seguito alle procedure di legge, è stato trasferito presso il Centro per il rimpatrio. Ancora una volta si conferma lo spirito di collaborazione fra la cittadinanza e la popolazione, che di fatto rappresenta un primo ed efficace sistema di presidio del territorio. Nei giorni scorsi i carabinieri sono stati impegnati in numerose operazioni di controllo del territorio, per prevenire i fenomeni di guida in stato di ebbrezza e truffe.

a.c.