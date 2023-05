Due cittadini colti da malore e salvati Gli encomi per vigili e capitaneria

Interventi esemplari in soccorso hanno meritato l’encomio del Comune. Il sindaco Valerio Vesprini ha omaggiato ieri con una targa l’agente della municipale Marco Amaolo e il sottocapo scelto della Capitaneria di Porto Calogero Salerno. Il primo, accompagnato dal comandante Giovanni Paris, ha risolto lo scorso 9 febbraio con prontezza una situazione che avrebbe potuto avere serie conseguenze: ha soccorso un uomo, poi trasportato in ospedale, per un episodio di desaturazione e problematiche polmonari. Paris ha rimarcato una particolarità sull’accaduto: "Abbiamo appreso del fatto a distanza di tempo grazie ai familiari del cittadino che ci hanno scritto per ringraziarci. L’agente Amaolo aveva tenuto per sé quanto accaduto, con discrezione, ritenendo di aver fatto semplicemente il proprio dovere". Un fatto analogo il 18 marzo: il sottocapo della Capitaneria Salerno ha soccorso una signora, seduta in un ristorante del centro, finita in arresto cardiaco. Con professionalità e sangue freddo le ha praticato la manovra di rianimazione cardiopolmonare riuscendole a salvarle la vita e permettendo il successivo intervento dei soccorsi. Ieri, dal sindaco, era presente insieme al comandante Cristiano Caluisi.