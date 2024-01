Due donne perdono il controllo dell’auto e si schiantano

Due incidenti d’auto autonomi sulle strade provinciali, e uno sulle strade sterrate dell’interno. E’ successo nella mattinata di ieri, su territori comunali diversi, ma tutti causati dalla pioggia. Il primo si è verificato lungo la provinciale a Salette di Fermo, dove una donna ha perso il controllo dell’auto di cui era al volante, finita capovolta su un lato, in mezzo alla carreggiata. La conducente, dopo essere stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stata affidata alle cure del personale del 118 che ne ha disposto il trasferimento al pronto soccorso di Fermo. Il secondo incidente si è verificato a Valmir di Petritoli, dove la conducente dopo aver perso il controllo dell’auto, è finita fuori strada, in mezzo ad un campo. Ad Amandola, invece, in località Villa Casalicchio, un motociclista è scivolato mentre stava facendo enduro e nella caduta ha riportato vari traumi e contusioni. Anche per lui, è stato necessario il trasporto in ospedale.