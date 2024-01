Due milioni di euro per il restauro di Palazzo Giustiniani

Grande soddisfazione per il Comune di Monte Rinaldo, per il riconoscimento di un finanziamento di 2,2 milioni di euro, per il restauro di Palazzo Giustiniani. Struttura di imponente bellezza, uno dei simboli storici più preziosi a livello regionale di residenza nobiliare settecentesca e affacciato su Piazza Umberto I, il palazzo era stato danneggiato dal sima del 2016. "Ecco perché – spiega il Commissario alla riparazione e ricostruzione sisma, Castelli – la sua riparazione risulta particolarmente importante". E’ sulla base del riconosciuto valore storico del Palazzo, che la conferenza regionale ha espresso parere favorevole al progetto che prevede un importo per i lavori di restauro, pari a 2,2 milioni di euro. La riqualificazione vedrà opere di natura strutturale, interventi architettonici, restauro degli infissi e degli apparati decorativi, interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati a migliorare la fruizione degli spazi. "L’approvazione dei lavori di recupero – dice il sindaco Borroni – rappresenta un risultato storico per il nostro borgo. Un obiettivo ambizioso raggiunto grazie alla sinergia fra enti".