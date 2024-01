Due nuovi dipendenti per l’amministrazione

Si sono perfezionati nei giorni scorsi i trasferimenti dei due funzionari tecnici che sono risultati idonei all’esito della relativa procedura di mobilità: l’ingegner Sara Cerquetti e il geometra Leandro Olivieri, entrambi residenti a Porto Sant’Elpidio. I due sono stati subito incontrati dal sindaco che ha dato loro il benvenuto e l’augurio di buon lavoro. La prima, proveniente dal Comune di Ancona, ha preso servizio presso il comune di Sant’Elpidio a Mare il 29 dicembre, mentre il secondo, proveniente dal Comune di Porto Sant’Elpidio, ha preso servizio il 1 gennaio 2024. Entrambi i rapporti di lavoro sono a tempo pieno ed indeterminato. "Nel 2024 - dice il sindaco - ci sarà anche il rinnovo del contratto dei dipendenti che assorbe 170 mila euro del bilancio comunale, ma non per questo ci fermiamo con le assunzioni. L’obiettivo è soddisfare le esigenze dei vari uffici. Il settore urbanistica soprattutto ha un ruolo importante per delineare i futuri obiettivi strategici legati alla tutela del patrimonio edilizio".